Οικολόγοι ακτιβιστές σε Γαλλία και Γερμανία: Πέταξαν μπογιές στο πρωθυπουργικό μέγαρο και ντύθηκαν εργάτες για να καταστρέψουν το οδόστρωμα

Στη Γαλλία, οικολόγοι ακτιβιστές ψέκασαν με πορτοκαλί μπογιά την πρόσοψη του Palais Matignon και στη Γερμανία ντύθηκαν εργάτες και προσπάθησαν να καταστρέψουν το οδόστρωμα με κομπρεσέρ, όπως ανέφερε το Nexta.

Δύο οικολόγοι ακτιβιστές έβαψαν χθες το πρωί με πορτοκαλί μπογιά τμήμα της κεντρικής πόρτας του γαλλικού πρωθυπουργικού μεγάρου, γνωστού ως Ματινιόν, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως ανέφεραν, για την αδράνεια έναντι της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ ανήκουν στην ομάδα Dernière Rénovation η οποία δρα με βάση τα πρότυπα της αντίστοιχης βρετανικής ομάδας Just Stop Oil που στοχεύει τους τελευταίους μήνες γνωστά έργα τέχνης.

Από την άλλη ακτιβιστές του κλίματος απέκλεισαν αρκετούς δρόμους στο Βερολίνο την Τετάρτη, με την αστυνομία της πόλης να λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει τη διαμαρτυρία. Μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας Last Generation έστησαν εμπόδια στην Invalidenstrasse κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, περιορίζοντας την πρόσβαση σε μία από τις λωρίδες. Η διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε γύρω στις 8 π.μ. τοπική ώρα. Σε απάντηση, οι γερμανικές αρχές λένε ότι έλαβαν μέτρα για να εμποδίσουν τους ακτιβιστές να βανδαλίσουν τον δρόμο μπροστά από το Υπουργείο Μεταφορών. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι εμπόδισαν τους διαδηλωτές να χρησιμοποιήσουν κομπρεσέρ στο οδόστρωμα.

In #France, eco-activists sprayed orange paint on the facade of the Palais Matignon, and in #Germany they dressed up as workers and tried to damage the road surface with a jackhammer. pic.twitter.com/tYPrh2rwNr