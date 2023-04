ΟΗΕ: Aνησυχία για βαριές ποινές κάθειρξης σε δύο δικηγόρους στην Κίνα

Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε ο ύπατος αρμοστής των ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ μετά την απόφαση κινεζικού δικαστηρίου να επιβάλει ποινές κάθειρξης δέκα και πλέον ετών σε δυο δικηγόρους.

Συγκεκριμένα, οι δικηγόροι Σου Τζιγιόνγκ και Ντινγκ Τζιασί που ειδικεύονται στα ανθρώπινα δικαιώματα κρίθηκαν ένοχοι την Κυριακή στη δίκη τους για «υπονόμευση της κρατικής εξουσίας», διαδικασία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Οι δύο ανήκουν στο Κίνημα Νέων Πολιτών, μια οργάνωση υπεράσπισης των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, που ζητεί αναθεώρηση του Συντάγματος και κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά.

Two prominent Chinese human rights lawyers, Xu Zhiyong and Ding Jiaxi, have been sentenced up to 14 years in prison for their civil activism, per @hrw.



President Xi Jinping has arrested hundreds of rights lawyers in an ongoing crackdown since his election in 2012. pic.twitter.com/GTpkqR0Ai2