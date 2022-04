Ο Jean Paul Gaultier δεν έφυγε ποτέ στ' αλήθεια από τον κόσμο της υψηλής ραπτικής

Αυτοδίδακτος, αντικομφορμιστής και οραματιστής. Ετσι περιγράφεται ο Ζαν Πολ Γκοτιέ. Έφερε την επανάσταση στην αντίληψη του τί είναι η ομορφιά και με τις επιδείξεις event στη πασαρέλα διεύρυνε τα όρια ανάμεσα στη μόδα και το θέαμα.

Ο σταρ μόδιστρος αποχαιρέτησε αιφνιδιαστικά πριν από δύο χρόνια τον κόσμο της υψηλής ραπτικής με μια επίδειξη υψηλών προδιαγραφών και απαράμιλλου θεάματος. Αλλά όχι εντελώς. Γιατί παρά τα 70 του, που συμπλήρωσε την Κυριακή, συνεχίζει να ασχολείται με τα νέα του πρότζεκτ. «Θα κάνω κάτι άλλο, αλλά σίγουρα κάτι που να έχει σχέση με τη μόδα, γιατί δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο» είχε πει άλλωστε μετά το αποχαιρετιστήριο σόου μόδας στις 22 Ιανουαρίου του 2020.

Έσπασε ταμπού

Μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα ανακοίνωσε ένα νέο πρότζεκτ: την νέα ερμηνεία των δημιουργιών του από άλλους σχεδιαστές. Η ιδέα του είχε έρθει τη δεκαετία του 90, ανέφερε το περιοδικό Elle. Με τον τρόπο αυτό ο Γκοτιέ μεταλαμπαδεύει την κληρονομιά και την τεχνογνωσία σε άλλους. Σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του οίκου Γκοτιέ ανήκει στον ισπανικό όμιλο Puig, ο οποίος με τη σειρά του ανήκει στον οίκο μόδας Νίνα Ρίτσι.

Ο πρώτος που τόλμησε να ερμηνεύσει ξανά τον Γκοτιέ σε συνεργασία μαζί του ήταν ο Ιάπωνας Κιτόε Άμπε τον περασμένο Ιούλιο για τις εκθέσεις Haute Couture Φθινόπωρο-Χειμώνας 2021/2022. Το αποτέλεσμα ήταν φορέματα με κορσέδες και ρίγες του τένις, φούστες μπαλέτου για άνδρες, κορσέδες με μυτερά σουτιέν, ναυτικά κουστούμια και μίνιμαλ ρούχα για γυναίκες.

Ο Γάλλος μόδιστρος ήταν πάντα μπροστά από την εποχή του. «Αυτό σημαίνει ότι ανέβασε πάνω στη πασαρέλα όχι μόνο μοντέλα με ατελείωτα πόδια, αλλά και κανονικούς ανθρώπους, όπως τους βλέπουμε στον δρόμο. Χοντρούς, αδύνατους, ηλικιωμένους, νέους, λευκούς και έγχρωμους. Ο Γκοτιέ θεωρούνταν από καιρό ως το enfant terrible του κόσμου της μόδας» γράφει στο αφιέρωμά της η Deutsche Welle.

Facebook Twitter Η Τζίτζι Χαντίντ, στο θρυλικό σόου του 2020, με μία από τις δημιουργίες του σχεδιαστή

Facebook Twitter Ο πρώην ποδοσφαιριστής Τζιμπρίλ Σισέ, στο ίδιο αποχαιρετιστήριο σόου, με ένα από τα κομμάτια της κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020

Η βελγική εφημερίδα L´Echo τον περιγράφει περισσότερο ως αμφισβητία, αντισυστημικό, που μετατοπίζει νόρμες και παραδόσεις για να τις ανασυνθέσει καλύτερα. Γιατί πολλά από τα σχέδιά του μεταφέρουν πολιτικά μηνύματα για την ισότητα των φύλων και την ελευθερία. “Όταν πρότεινα μια φούστα για άνδρες, είδα ότι οι άνδρες άλλαζαν και ήταν έτοιμοι να δείξουν την θηλυκή τους πλευρά‘ είπε στο περιοδικό France Today. “Όταν έφτιαξα ένα φόρεμα με κορσέ, είδα ότι οι φίλες μου άρχισαν να φορούν ξανά στηθόδεσμο, από τότε που τη δεκαετία του 70 οι μητέρες τους έκαψαν τα σουτιέν, γιατί ήθελαν να είναι σέξι με τους δικούς τους όρους‘.

Ο Ζαν Πολ Γκοτιέ γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1952 κοντά στο Παρίσι. Η μητέρα του ήταν γραμματέας και ο πατέρας του λογιστής. Στο σχολείο δεν ήταν ο πρώτος μαθητής. Μέχρι σήμερα του αρέσει να λέει το ανέκδοτο για το πώς ανακάλυψε το σχέδιο και βρέθηκε στον κόσμο της μόδας. Η αρχή έγινε με ένα νέο χορευτικό σόου στο παρισινό καμπαρέ Folies Bergère, που είδε στην τηλεόραση και τον εντυπωσίασε σε τέτοιο βαθμό, που την επόμενη hm;era στο σχολείο ζωγράφισε μια γυναίκα με φτερά. Αυτή η ζωγραφιά σηματοδότησε την πρώιμη φάση της καριέρας του. Ήταν μόλις 18 χρονών όταν έστειλε τα σκίτσα του σε φημισμένους μόδιστρους στο Παρίσι.

Μια μόδα και για τα μουσεία

Ο Πιερ Καρντέν ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε το ταλέντο του και το 1970 τον προσέλαβε ως βοηθό του. Σε ηλικία 24 χρονών ο Γκοτιέ ξεκίνησε τις δικές του δημιουργίες και μόλις δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε τον ομώνυμο οίκο μόδας. Με τον κορσέ σε σχήμα κώνου που σχεδίασε το 1990 για την περιοδεία της Μαντόνα „Blond Ambition", έγινε διεθνής σταρ.

Σήμερα ο Γκοτιέ πέτυχε ό,τι θα μπορούσε να επιτύχει κανείς στον λαμπερό κόσμο της μόδας, Οι συλλογές υψηλής ραπτικής έγραψαν ιστορία, όπως και οι εντυπωσιακές επιδείξεις μόδας. Στη μνήμη θα μείνει και το 2014 με την drug queen Κοντσίτα Βουρς, νικήτρια στο διαγωνισμό της Eurovision, ως μανεκέν στην πασαρέλα. Υπό το θυελλώδες χειροκρότημα των προσκεκλημένων η Κοντσίτα παρουσίασε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα με κόκκινα και χρυσά στολίδια.

Facebook Twitter Με την Κοντσίτα Βουρστ στην πρεμιέρα του ARISE Grand Show, Σεπτέμβριος του 2021, Βερολίνο

Facebook Twitter Το μοντέλο Anna Cleveland παρουσιάζει μία από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες της κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2019

Facebook Twitter Με τη Μαντόνα στο Met Gala του 2018, Νέα Υόρκη

Στον κόσμο των αρωμάτων ο Γκοτιέ έφερε κλασσικές επιλογές. Λάνσαρε μια σειρά μακιγιάζ με μολύβι ματιών και πούδρα για άνδρες. Η μόδα του δεν φοριέται απλά, αλλά πέρασε και στα διεθνή μουσεία, όπως η έκθεση From the sidewalk to the catwalk (Aπό το πεζοδρόμιο στην πασαρέλα).

Γιατί ο Γκοτιέ αποχαιρέτισε την υψηλή ραπτική πάνω από δύο χρόνια; Όπως είπε στο περιοδικό Elle, ίδρυσε έναν οίκο μόδας σε μια εποχή που υπήρχε ελευθερία ενδυμάτων. “Ήταν διασκεδαστικό, εφευρετικό και δημιουργικό». Μόλις πριν μερικές εβδομάδες προκάλεσε και πάλι την προσοχή της κοινής γνώμης με τις δημιουργίες του για το κάστινγκ σόου Germany´s next topmodel. Δημιούργησε δερμάτινα εσώρουχα, που μόλις και με τα βίας σκέπαζαν τα επίμαχα σημεία και δεν άφηναν πολύ χώρο στη φαντασία.

Facebook Twitter Φίλοι και μοντέλα τον αποθεώνουν στο τελευταίο σόου του 2020

Με πληροφορίες από Deutsche Welle