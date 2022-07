Ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ «ήθελε» να διώξει τον Τζόνσον, «έβαλε» Τζέιμς Μπλαντ- Η αντίδραση του τραγουδιστή

Ακόμη και ο Λάρι, ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ, «ήθελε» να δει τον Μπόρις Τζόνσον να παραιτείται. Και «χρησιμοποίησε» ως όπλο τραγούδια του Τζέιμς Μπλαντ.

Την ώρα που κορυφωνόταν η πολιτική κρίση στη Βρετανία, στον ανεπίσημο λογαριασμό που υπάρχει στο Twitter για τον Λάρι, τον γάτο της πρωθυπουργικής κατοικίας, δινόταν μια παράλληλη μάχη για την αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον. Και σε μία από τις διαδοχικές αναρτήσεις έδωσε μια ξεκαρδιστική απάντηση ο Τζέιμς Μπλαντ.

«Παίζω τώρα Τζέιμς Μπλαντ πραγματικά δυνατά, για να τον αναγκάσω να φύγει. Θεέ μου, το απολαμβάνει», ανέφεραν δύο αναρτήσεις που έγιναν ενώ έπεφταν «βροχή» οι παραιτήσεις των υπουργών του Μπόρις Τζόνσον και αυξάνονταν η πίεση προς τον ίδιο για να εγκαταλείψει την εξουσία.

Η καλύτερη απάντηση σε αυτά τα tweet ήρθαν από τον ίδιο τον Τζέιμς Μπλαντ. «Άσχημα νέα, η Κάρι είναι φαν», έγραψε ο τραγουδιστής, αναφερόμενος στη σύζυγο του Βρετανού πρωθυπουργού, Κάρι Τζόνσον.

Η αντίδραση του Μπλαντ προκάλεσε αρκετά αστεία σχόλια από χρήστες του Twitter. «Ήταν προφανές ότι δεν έχει γούστο», έγραψε κάποιος για την Κάρι Τζόνσον και το γεγονός ότι της αρέσει ο εν λόγω τραγουδιστής. «Υποθέτω δεν μπορείς να πεταχτείς εκεί για μια live εμφάνιση», σχολίασε άλλος απευθυνόμενος στον Μπλαντ, πιθανόν με την ελπίδα ότι κάτι τέτοιο θα ανάγκασε τον Τζόνσον να παραιτηθεί.

Πέρα από τον τραγουδιστή, από τον λογαριασμό του Λάρι εκφράστηκαν και άλλες απειλές. «Αν ο Μπόρις Τζόνσον δεν παραιτηθεί έως τις 10 μ.μ. θα χε@@ στα παπούτσια του», ανέφερε μια ανάρτηση. Και όταν τελικά ο Τζόνσον ανακοίνωσε την παραίτησή του και ότι θα μείνει στη θέση του μέχρι να εκλεγεί ο διάδοχός του, ακολούθησε νέο tweet που ανέφερε, σχετικά με την απειλή: «Αυτό ήταν αρκετό. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσετε».

That did the job. No need to thank me. https://t.co/Ds1AvAmcyP

Επίσης, ο γάτος «προσφέρθηκε» να αναλάβει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός, επειδή «ειλικρινά αυτό είναι λιγότερο γελοίο από το να μείνει ο Μπόρις Τζόνσον για ένα λεπτό παραπάνω».

“I am willing to serve as caretaker Prime Minister because that’s frankly less ridiculous than the idea of Boris Johnson hanging around a minute longer” #YesWeCat #LarryForPM pic.twitter.com/TsEpTqP1rm