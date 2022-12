Ο Έλτον Τζον αποχωρεί από το Twitter λόγω της αλλαγής πολιτικής- Η απάντηση του Έλον Μασκ

Ο Έλτον Τζον ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το Twitter εκφράζοντας την ανησυχία του ότι η αλλαγή πολιτικής θα φέρει ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση.

Ο Βρετανός μουσικός είναι η τελευταία διασημότητα που αποχωρεί και κλείνει τον λογαριασμό του μετά την απόκτησή της πλατφόρμας από τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ.

Ο Έλτον Τζον, ο οποίος αυτή την εποχή αποχαιρετά το κοινό του σε όλον τον κόσμο δίνοντας τις τελευταίες του live εμφανίσεις, κατηγόρησε την πρόσφατη αλλαγή πολιτικής του Twitter, ως τον λόγο για τον οποίο και έλαβε την απόφασή του.

«Σε όλη μου τη ζωή προσπάθησα να χρησιμοποιώ τη μουσική για να φέρω τους ανθρώπους κοντά. Ωστόσο, με λυπεί να βλέπω πώς η παραπληροφόρηση χρησιμοποιείται τώρα για να διχάσει τον κόσμο μας», έγραψε ο Έλτον Τζον στους 1,1 εκατομμύρια ακόλουθούς του στο Twitter.

«Αποφάσισα να μην χρησιμοποιώ πλέον το Twitter, δεδομένης της πρόσφατης αλλαγής πολιτικής που θα επιτρέψει στην παραπληροφόρηση να ανθίσει ανεξέλεγκτα».

Στην ανάρτησή του απάντησε ο ίδιος ο Μασκ γράφοντας «Αγαπώ την μουσική σου. Ελπίζω να επιστρέψεις. Υπάρχει κάποια παραπληροφόρηση συγκεκριμένα, η οποία σε απασχολεί;».

Ο 75χρονος μουσικός μπαίνει και αυτός πλέον στη μακρά λίστα των διάσημων, όπως το supermodel Τζίτζι Χαντίντ , η σεναριογράφος, Σόντα Ράιμς και ο πρώην κιθαρίστας των White Stripes, Τζακ Γουάιτ που εγκατέλειψαν πρόσφατα το Twitter.

Από τότε που ο Μασκ ανέλαβε το Twitter, ολοκληρώνοντας μετά από αγωγές και εφέσεις, μια συμφωνία 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προχώρησε σε μια σειρά αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης των χρηστών για ένα «μπλε τικ», της επαναφοράς μιας πολιτικής που στοχεύει στην αντιμετώπιση παραπληροφόρησης σχετικά με τον κορωνοϊό αλλά και της ενεργοποίησης ξανά ορισμένων λογαριασμών που είχαν ανασταλεί για λόγους παραβίασης πολιτικής περί ρητορικής μίσους.

Μεταξύ αυτών και ο λογαριασμός του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μασκ μείωσε επίσης σχεδόν στο μισό το εργατικό δυναμικό της εταιρείας και έκανε βαθιές περικοπές σε ομάδες και τμήματα του Twitter, με πιο σημαντική ίσως την ομάδα ασφαλείας, η οποία είναι υπεύθυνη για την πρόληψη της διάδοσης παραπληροφόρησης και επιβλαβούς περιεχομένου.

