Την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την νίκη στην έφεση για την ανάκληση της βίζας του, δηλώνοντας ευγνώμων έκανε ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Την ώρα που βρίσκεται σε πλήρη το θρίλερ με την παραμονή του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία και τη συμμετοχή του στο Australian Open, παρά την δικαστική απόφαση που «μπλόκαρε» την απέλασή του από τη χώρα, ο Σέρβος πρωταθλητής βρέθηκε στο κορτ και μάλιστα σύμφωνα με τον αδελφό του έκανε και προπόνηση.

Μέσα από το Twitter, ο Τζόκοβιτς ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του και τον ενθάρρυναν να παραμείνει δυνατός. «Είμαι χαρούμενος και ευγνώμων που ο δικαστής ανέτρεψε την ακύρωση της βίζας μου. Παρ’ όλα αυτά που έχουν συμβεί, θέλω να μείνω και να προσπαθήσω να αγωνιστώ @AustralianOpen», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τζόκοβιτς.

«Παραμένω συγκεντρωμένος σε αυτό. Πέταξα εδώ για να παίξω σε ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που έχουμε μπροστά σε καταπληκτικούς οπαδούς», πρόσθεσε.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037