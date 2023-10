Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα την επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών Τζανάν Σαγίκ, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς από τον νέο σεισμό στο Αφγανιστάν. Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε πως ο τελευταίος σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών και σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ εξαιτίας του σεισμού οι αρχές υποχρεώθηκαν να αναπτύξουν και πάλι ομάδες αρωγής και διάσωσης, οι οποίες βρίσκονταν ήδη στο πεδίο έπειτα από τη σειρά των πολύνεκρων σεισμών που είχε σημειωθεί το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται πως οι σεισμοί του Σαββάτου στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 2.400 ανθρώπους, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Μέχρι στιγμής πρόκειται για έναν από τους πιο πολύνεκρους σεισμούς που έχουν σημειωθεί φέτος στον κόσμο. Παράλληλα, περισσότεροι από 2.000 είναι οι τραυματίες από τις πολλαπλές σεισμικές δονήσεις στην πόλη Χεράτ.

Από το γραφείο του κυβερνήτη της Χεράτ εκδόθηκε δήλωση στην οποία αναφέρεται πως μερικές περιοχές, γειτονικές περιφερειών που είχαν ισοπεδωθεί από προηγούμενους σεισμούς, καταγράφουν «τεράστιες απώλειες». Παράλληλα, από το γραφείο του κυβερνήτη ανακοινώθηκε πως «κινητές ιατρικές ομάδες και αξιωματούχοι εργάζονται μαζί για τη μεταφορά τραυματιών στο νοσοκομείο».

Οι προσπάθειες αρωγής και διάσωσης μετά τους σεισμούς του Σαββάτου εμποδίζονται από το γεγονός ότι υποδομές καταρρέουν έπειτα από δεκαετίες πολέμου και την απουσία ξένης βοήθειας που άλλοτε αποτελούσε τη ραχοκοκκαλιά της αφγανικής οικονομίας, αλλά έχει στερέψει αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία. Το σύστημα υγείας του Αφγανιστάν, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ξένη βοήθεια, αντιμετωπίζει επίσης περικοπές και πολλά προβλήματα.

