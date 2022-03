Ο Μπιλ Γκέιτς παρακολούθησε τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη στις κερκίδες

Τον αγώνα της Μαρίας Σάκκαρη με την Πάουλα Μπαντόσα παρακολούθησε ο Μπιλ Γκέιτς.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας που είναι μεγάλος φαν του τένις είναι κάθε χρόνο στην Καλιφόρνια στο Indian Wells και είχε την ευκαιρία να δει τον σπουδαίο ημιτελικό τον οποίο κέρδισε η Ελληνίδα τενίστρια.

Ο ίδιος είναι φίλος με τον Ρότζερ Φέντερερ και μάλιστα είχε παίξει και τένις στον αγώνα που διοργάνωσε πριν από λίγα χρόνια ο Ελβετός στη Νότια Αφρική και «έσπασε» το παγκόσμιο ρεκόρ προσέλευσης σε παιχνίδι τένις.

Στον τελικό του Indian Wells η Μαρία Σάκκαρη

Με μία εξαιρετική εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε την Πάουλα Μπαντόσα με 6-2, 4-6, 6-1 σε 1 ώρα και 49 λεπτά και προκρίθηκε στον τελικό του Indian Wells, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ την Κυριακή (20/3, 22:00).

Aυτή είναι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα της Μαρίας Σάκκαρη, αφού δεν είχε φτάσει ποτέ πριν σε τελικό WTA 1000.

Η Ελληνίδα τενίστρια είχε «όπλο» της το σερβίς της, απέφυγε τα λάθη και με σημαντικά μπρέικ, νίκησε την 24χρονη Ισπανιδα (Νο7) με 2-1 σετ για να βρεθεί στον μεγαλύτερο τελικό της καριέρας της. Η αντίπαλός της στον τελικό Ίγκα Σβιόντεκ, είναι το Νο4 στην παγκόσμια κατάταξη και στα ημιτελικά απέκλεισε με 7-6(4), 6-4 τη Σιμόνα Χάλεπ συμπληρώνοντας 10 διαδοχικές νίκες στο tour.

Η Σάκκαρη μετά τη νίκη της επί της Ισπανίδας ανεβαίνει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης από το Νο5 που ήταν. Αν δε νικήσει την Κυριακή (20/3) στον τελικό, τότε θα ανέβει στο Νο2 και θα κατακτήσει το χρηματικό έπαθλο των 1.2 εκατ. δολαρίων.

Όσον αφορά στην προϊστορία απέναντι στην αυριανή αντίπαλό της, Ίγκα Σβιόντεκ, η Σάκκαρη μετρά τρεις νίκες απέναντι στην τενίστρια από την Πολωνία, σε σύνολο τεσσάρων συναντήσεων. Στην τελευταία τους συνάντηση η Σβιόντεκ επικράτησε για πρώτη φορά της Σάκκαρη, στα ημιτελικά του Qatar Open 2022.

Η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε μετά την επιτυχία της στις ΗΠΑ: «Δούλεψα όλη την ζωή μου για να βρεθώ εδώ. Ίσως για κάποιον είναι χαζό που κάνω έτσι επειδή απλώς προκρίθηκα στον τελικό και δεν κατέκτησα ακόμη κάτι, αλλά σημαίνει πολλά για εμένα».

"I work my entire life to get to this, to the late stages of the tournaments. It means a lot to me." 🥰@mariasakkari | #IndianWells pic.twitter.com/J8D9yrW1J9