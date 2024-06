Γάζα: Ξεκίνησε ξανά η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της πλωτής προβλήτας των ΗΠΑ

Ξεκίνησε και πάλι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω της πλωτής προβλήτας που κατασκευάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ξεκίνησε εκ νέου η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας με προορισμό τους κατοίκους της Γάζας μέσω της προσωρινής πλωτής προβλήτας που κατασκευάστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ανοικτά των ακτών του παλαιστινιακού θύλακα και που υπέστη ζημιές λόγω καταιγίδας στα τέλη Μαΐου.

Χθες, γύρω στις 10.30 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom) «ξεκίνησε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη στεριά στη Γάζα. Σήμερα (Σάββατο), παραδόθηκαν συνολικά 492 τόνοι απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληθυσμό της Γάζας», σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

Την Παρασκευή, το Centcom είχε ανακοινώσει την επανατοποθέτηση της προσωρινής προβλήτας που υπέστη ζημιές στα τέλη Μαΐου και την επανάληψη των αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας «τις επόμενες ημέρες».

Το Centcom διευκρίνισε ότι η προβλήτα δεν χρησιμοποιήθηκε για την χθεσινή απελευθέρωση τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Η προβλήτα «συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού της, του προσωπικού και των εγκαταστάσεών της» δεν χρησιμοποιήθηκε στην επιχείρηση για την απελευθέρωση των ομήρων. «Μια ζώνη νότια της εγκατάστασης αυτής χρησιμοποιήθηκε από τους Ισραηλινούς για την ασφαλή επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ. Οποιοσδήποτε ισχυρισμός περί του αντιθέτου είναι ψευδής».

Humanitarian Aid Flow Resumes in Gaza



