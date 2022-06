Lizzo: Αφαίρεσε προσβλητική λέξη για ΑμεΑ από τραγούδι της μετά τις αντιδράσεις

Η Lizzo αφαίρεσε μια προσβλητική λέξη για άτομα με αναπηρία από το τελευταίο τραγούδι της μετά από σφοδρή κριτική που δέχτηκα από θαυμαστές της και ακτιβιστές των ΑμεΑ.

Το τραγούδι «Grrrls» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή είχε στους στίχους του έναν υποτιμητικό όρο (spaz) για τα άτομα με σπαστική διπληγία, μια μορφή εγκεφαλικής παράλυσης. «Hold my bag, bitch, hold my bag / Do you see this shit? I’ma sp*z.», τραγουδά η Lizzo.

Ως αποτέλεσμα, η τραγουδίστρια βρέθηκε εν μέσω «κύματος» αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη χρήση μιας τέτοιας προσβολής κατά ΑμεΑ σε τραγούδι εν έτει 2022. Ως κάποια που υπερασπίζεται γυναίκες, ανθρώπους plus size και άλλους που η κοινωνία αντιμετωπίζει άσχημα, η Lizzo κηρύττει την συμπερίληψη και πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο», έγραψε χρήστης.

Η Lizzo ζήτησε δημόσια συγγνώμη:

«Υπάρχει μια επιβλαβής λέξη στο νέο μου τραγούδι Grrrls. Επιτρέψτε μου να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα: Δε θέλω ποτέ να προωθώ υποτιμητική γλώσσα», έγραψε. « Ως χοντρή μαύρη γυναίκα στην Αμερική, έχω χρησιμοποιήσει πολλές βλαβερές λέξεις εναντίον μου, έτσι καταλαβαίνω τη δύναμη που μπορούν να έχουν οι λέξεις (είτε σκόπιμα, είτε στην περίπτωσή μου, ακούσια)».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι κυκλοφόρησε μια νέα έκδοση του τραγουδιού της με αλλαγμένο στίχο.

Με πληροφορίες από Guardian