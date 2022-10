Κριμαία: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής, μετά την έκρηξη στη γέφυρα

Δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Maxar Technologies αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η έκρηξη στη γέφυρα που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία.

Στις φωτογραφίες είναι εμφανείς οι ζημιές τόσο στο κομμάτι της γέφυρας για την κυκλοφορία των οχημάτων, όσο και εκείνο με τις σιδηροδρομικές γραμμές, σημειώνει η Maxar Technologies.

#Satelliteimagery today at 11:01 AM local time of the aftermath of the explosion that damaged the #Crimea Bridge which connects the Crimean peninsula with the Russian mainland. Damage is apparent on the bridge span that carries vehicle traffic and the span that has a rail line. pic.twitter.com/2QbtE9dZ7C