Η καναδική αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις διαδηλωτών κοντά σε μια γέφυρα στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά, προσπαθώντας να τερματίσει μία από τις κύριες διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει στη χώρα ενάντια στον εμβολιασμό και άλλους περιορισμούς της πανδημίας.

Όπως αναφέρει ο Guardian, μετά από προειδοποιήσεις, η αστυνομία είπε ότι έγιναν συλλήψεις και ρυμουλκήθηκαν οχήματα λίγο μετά τα ξημερώματα κοντά στη γέφυρα Αμπάσαντορ που συνδέει το Ντιτρόιτ με την πόλη Ουίνσδορ του Οντάριο - το πιο πολυσύχναστο συνοριακό πέρασμα με τις ΗΠΑ.

Εικόνες και βίντεο από την τηλεόραση και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αστυνομικούς να κρατούν διαδηλωτές και να απομακρύνουν οχήματα.

Police have told protesters they’ll be arrested if they don’t leave pic.twitter.com/3Io55s4yLj

The road is now effectively clear of protesters. A few hanging out in an adjacent parking lot, but that’s it. pic.twitter.com/D3moSZL0Ql