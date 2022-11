Κατάρ: Σεκιούριτι διέκοψαν live μετάδοση συνεργείου από τη Δανία και απείλησαν να σπάσουν την κάμερα

Η διοργανώτρια αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ εξέδωσε απολογητικό σημείωμα μετά την επίθεση που δέχθηκε τηλεοπτικό συνεργείο από τη Δανία, που έκανε live μετάδοση από δρόμο της Ντόχα.

Ο δημοσιογράφος Rasmus Tantholdt και οι συνάδελφοί του ήταν στον αέρα, όταν τους προσέγγισαν αξιωματούχοι και τους απείλησαν ακόμα και να σπάσουν την κάμερα αν δεν σταματήσουν την κινηματογράφηση.

«Έχετε καλέσει όλο τον κόσμο. Γιατί δεν μπορούμε να καταγράψουμε; Είναι δημόσιο μέρος» τούς είπε ο δημοσιογράφος, εμφανώς ενοχλημένος. Έδειξε τη διαπίστευσή του, αλλά ούτε και αυτό στάθηκε ικανό για να πείσει τους άνδρες που ζητούσαν επίμονα να κλείσει η κάμερα.

«Μπορείτε να σπάσετε την κάμερα. Θέλετε να τη σπάσετε; Μας απειλείτε με το να σπάσετε την κάμερα;» ρώτησε ο Tantholdt, μετά την απειλή που δέχθηκε ο ίδιος και το υπόλοιπο συνεργείο.

We now got an apology from Qatar International Media Office and from Qatar Supreme Commitee.

This is what happened when we were broadcasting live for @tv2nyhederne from a roundabout today in Doha. But will it happen to other media as well? #FIFAWorldCupQatar2022 pic.twitter.com/NSJj50kLql