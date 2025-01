Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Γάζα λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν δεκάδες άτομα στη Γάζα, δήλωσαν ιατρικές πηγές στο Al Jazeera, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 73 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα μετά την ανακοίνωση της σύναψης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, κάνοντας λόγο για «μεγάλη εντατικοποίηση» των ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Αφού ανακοινώθηκε η εκεχειρία, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής σκότωσαν 73 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά και 25 γυναίκες» σε βομβαρδισμούς που είχαν κυρίως στόχο την πόλη της Γάζας αλλά και τη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάρ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, «230 άνθρωποι τραυματίστηκαν» από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς «οι οποίοι συνεχίζονται».

? Israeli attacks kill at least 80 in Gaza after ceasefire deal announced | Israel-Palestine conflict https://t.co/pWqWOpdobC

Israel’s cabinet set to vote on ceasefire deal as attacks kill 40 in Gaza https://t.co/m0nTXurK6f via @AJEnglish