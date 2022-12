Ιράν: Οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 27χρονο «επειδή πανηγύριζε για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ»

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 27χρονο που πανηγύριζε για τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από το Μουντιάλ 2022, έπειτα από την ήττα από τις ΗΠΑ.

Ο Μεχράν Σαμάκ πυροβολήθηκε στο κεφάλι, αφού κόρναρε με το αυτοκίνητό του στην πόλη Μπαντάρ Ανζάλι, βορειοδυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Τον στόχευσαν ευθέως και τον πυροβόλησαν στο κεφάλι οι δυνάμεις ασφαλείας… μετά την ήττα της εθνικής ομάδας από τις ΗΠΑ», ανέφερε η οργάνωση Iran Human Rights. Η Center for Human Rights in Iran επίσης ανέφερε ότι ο Σαμάκ σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ πανηγύριζε.

Η οργάνωση ανάρτησε βίντεο από την κηδεία του 27χρονου, που έγινε στην Τεχεράνη την Τετάρτη, στο οποίο κάποιοι ακούγονται να φωνάζουν «θάνατος στον δικτάτορα», ένα από τα βασικά συνθήματα του κινήματος διαμαρτυρίας στον Ιράν, για τον Αγιατολάχι Αλί Χαμενεΐ.



Ο διεθνής μέσος Σαέντ Εζατολάχι, ο οποίος έπαιξε στο ματς κόντρα στις ΗΠΑ και κατάγεται από το Μπαντάρ Ανζάλι, αποκάλυψε ότι γνώριζε τον Σαμάκ και δημοσίευσε μια φωτογραφία τους από παιδική ποδοσφαιρική ομάδα.

«Μετά τη χθεσινοβραδινή πικρή ήττα, η είδηση του θανάτου σου έβαλε φωτιά στον καρδιά μου», έγραψε στο Instagram. Ο ποδοσφαιριστής δεν σχολίασε τις συνθήκες θανάτου του φίλου του, αλλά έγραψε: «Κάποια ημέρα οι μάσκες θα πέσουν και η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Αυτό δεν είναι ό,τι αξίζουν οι νέοι και το έθνος μας».

Πολλοί Ιρανοί δεν υποστήριζαν την προσπάθεια της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ του Κατάρ, λόγω του κινήματος διαμαρτυρίας που σαρώνει τη χώρα το τελευταίο διάστημα. Μετά τον αποκλεισμό το βράδυ της Τρίτης, στα social media κυκλοφόρησαν φωτογραφίες και βίντεο με ανθρώπους να πανηγυρίζουν και να ρίχνουν πυροτεχνήματα.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 448 ανθρώπους στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί- ανάμεσά τους 60 ανήλικοι και 20 γυναίκες- σύμφωνα με τα στοιχεία της Iran Human Rights.

Με πληροφορίες από Guardian