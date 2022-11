Ιράν: Διαδηλωτές εβαλαν φωτιά στο σπίτι - μουσείο του Χομεϊνί

Διαδηλωτές στο Ιράν πυρπόλησαν το σπίτι του πρώτου ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Την είδηση μεταδίδουν κυρίως ισραηλινά μέσα υποστηρίζοντας πως οι διαδηλωτές πέταξαν βόμβες μολότοφ στο κτίριο.

Οι διαδηλωτές εισέβαλαν σε ένα κτίριο που χρησιμοποιείται τώρα ως μουσείο σε μια πόλη που υπήρξε προπύργιο υποστήριξης του ιρανικού καθεστώτος τις τελευταίες δεκαετίες.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στο πλαίσιο μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν κατά του καθεστώτος.

Late Khomeini’s birthplace house has been torched by protesters. It has been a museum for the last 30 years. Quite symbolic. #Iran pic.twitter.com/1fZ8uHJPKo