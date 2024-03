Η νέα «διαφήμιση» του Τζο Μπάιντεν: «Δεν είμαι νεαρός, αλλά αυτό δεν είναι μυστικό»

«Δεν είμαι νεαρός. Αυτό δεν είναι μυστικό», λέει με χαμόγελο ο Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος στη νέα διαφημιστική καμπάνια του ενόψει των προεδρικών εκλογών προσπαθεί να κερδίσει, με το χιούμορ, τους νέους ψηφοφόρους.

«Δεν είμαι νέος. Αυτό δεν είναι μυστικό» λέει ο Τζο Μπάιντεν κοιτώντας απευθείας την κάμερα και προσθέτει: «Αλλά άκου πώς πάει το πράγμα: Καταλαβαίνω πώς να πετυχαίνω πράγματα για τον αμερικανικό λαό».

Στη συνέχεια ο Μπάιντεν απαριθμεί τα επιτεύγματα που έκανε στην πρώτη του θητεία, μεταξύ αυτών του χειρισμού της πανδημίας του κορωνοϊού, του περιορισμού των τιμών της ινσουλίνης για τους ηλικιωμένους καταναλωτές και της ψήφισης του νόμου για τις υποδομές. Επίσης ρίχνει τα καρφιά του στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο κατηγορεί ότι αφαίρεσε την «ελευθερία των γυναικών» σε θέματα αναπαραγωγής.

Η νέα «διαφήμιση», που τιτλοφορείται «For You» μπορεί να προσελκύσει νεότερους ψηφοφόρους, την υποστήριξη των οποίων χρειάζεται ο επόμενος πρόεδρος και αναμένεται να παίζει σε κανάλια δημοφιλή σε νεανικά κοινά, όπως το ESPN, το Adult Swim και το Comedy Central.

I'm not a young guy. That's no secret. But, here's the deal: I understand how to get things done for the American people.



Here’s the first ad of our spring media campaign. pic.twitter.com/SFvwMdgzwv