Η Miriam Margolyes των Χάρι Πότερ πήγε στο πρώτο της Pride στα 81: «Είμαι περήφανη»

Η Miriam Margoyles απέδειξε ότι ποτέ δεν είναι αργά για να συμμετάσχει στην γιορτή του Pride.

Σε νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο Australia Unmasked, η 81χρονη ηθοποιός, γνωστή μεταξύ άλλων για τον ρόλο της στις ταινίες Χάρι Πότερ, μοιράστηκε την ιστορία του coming out της και σχολίασε τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Αυστραλία.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει τη στιγμή που η Margoyles συμμετέχει στην πρώτη της παρέλαση υπερηφάνειας στο Hobart της Τασμανίας, σύμφωνα με το Pink News. Εκεί, τη βλέπουμε να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο ενώ κρατάει σημαίες του ουράνιου τόξου.

«Η μισαλλόδοξη πολιτεία στην οποία μεγάλωσαν τόσοι πολλοί από τους νέους μου φίλους έχει σχεδόν εξαφανιστεί... Η Τασμανία διαθέτει πλέον τους πιο προοδευτικούς LGBTQI νόμους στην Αυστραλία», λέει στο επεισόδιο. «Αν και ο αγώνας δεν έχει τελειώσει, είμαι περήφανη που παρελαύνω- ή μάλλον τσουλάω- μαζί τους».

Σε άλλο σημείο, η Margoyles μοιράζεται επίσης ότι η μητέρα της ήταν συντετριμμένη όταν της αποκάλυψε ότι είναι λεσβία. Η διάσημη ηθοποιός του Χάρι Πότερ είναι με τη σύντροφό της Χέδερ Σάδερλαντ από το 1968.

«Το είπα στη μητέρα μου και ήταν συντετριμμένη», λέει. «Οι γονείς μου ήταν Εβραίοι. Ο πατέρας μου ήταν γιατρός, οπότε θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν λίγο ενημερωμένος. Αλλά όχι, όταν πρόκειται για την κόρη του. Δεν ήταν δυνατόν».

Σύμφωνα με τον Rodney Croome - έναν LGBTQ ακτιβιστή από την Τασμανία με τον οποίο συναντήθηκεστο ντοκιμαντέρ - η Τασμανία ήταν το τελευταίο μέρος στην Αυστραλία που αποποινικοποίησε την ομοφυλοφιλία το 1997.

«Όταν προσπαθούσαμε να αποποινικοποιήσουμε την ομοφυλοφιλία, υπήρχαν μεγάλες συγκεντρώσεις κατά των ομοφυλοφίλων στο Uvelstone», εξηγεί ο Croome. «Εκατοντάδες άνθρωποι ήρθαν από παντού για να διαμαρτυρηθούν κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στα τέλη της δεκαετίας του '80. Οι ομιλητές υποκινούσαν τα πλήθη σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα μίσους. Τα πλήθη φώναζαν: "Σκοτώστε τους! Σκοτώστε τους!"».

Ωστόσο, το Pink News ανέφερε ότι η Τασμανία έχει έκτοτε προχωρήσει και διαθέτει πλέον αρκετούς νόμους για την προστασία της LGBTQ κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των απαιτήσεων για transgender άτομα να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση ώστε να αναγνωριστεί το νόμιμο φύλο τους το 2019.

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο Croome εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την Margoyles, γράφοντας στο Twitter: «Ήταν τιμή που η Miriam Margoyles τόνισε πώς η Τασμανία έχει πάει από το χειρότερο στο καλύτερο για τα ανθρώπινα δικαιώματα των LGBTIQA+».

