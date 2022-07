Η καλοκαιρινή playlist του Μπαράκ Ομπάμα για το 2022 έχει μέσα Beyonce και Harry Styles

Ο Μπαράκ Ομπάμα δημοσίευσε την καλοκαιρινή playlist του για το 2022.

Ο 60χρονος πρώην Αμερικανός αποκάλυψε την ετήσια playlist του για το καλοκαίρι με νέες επιτυχίες αλλά και κλασικά τραγούδια.

«Κάθε χρόνο, ενθουσιάζομαι που μοιράζομαι την καλοκαιρινή μου playlist επειδή μαθαίνω για τόσους πολλούς νέους καλλιτέχνες από τις απαντήσεις σας - είναι ένα παράδειγμα για το πώς η μουσική μπορεί πραγματικά να μας φέρει όλους κοντά», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα, προσθέτοντας: «Να τι ακούω αυτό το καλοκαίρι. Ποια τραγούδια θα προσθέτατε εσείς;».

Στην κορυφή βρίσκεται το τελευταίο single της Beyoncé, "Break My Soul", και το "More Than You Know" του Dr. John.

Το "Vibe Out" της Tems, το "Music for a Sushi Restaurant" του Harry Styles και το "Last Last" του Burna Boy μπήκαν επίσης στη λίστα μαζί με τα "Mighty Love" των The Spinners, "Persuasive" της Doechii και το "Feelin' Alright" του Joe Cocker.

Μερικές ακόμη αγαπημένες μελωδίες του Μπαράκ Ομπάμα περιλαμβάνουν κλασικά τραγούδια όπως τα "Blue In Green", "Save Me" και "Let's Go Crazy" των Miles Davis, Aretha Franklin και Prince, αντίστοιχα.

Το "I Can't Get Next to You" του Al Green και το "Dancing in the Dark" του Bruce Springsteen είναι άλλες δυο γνωστές επιτυχίες στη λίστα, καθώς επίσης τα "Energy" του Sampa the Great με τη συμμετοχή του Nadeem Din-Gabisi, "Saoko" της Rosalia και "Nobody Knows Me" του Lyle Lovett.

Η λίστα ολοκληρώνεται με τα "Split/Whole Time" του Lil Yachty, "Ojitos Lindos" των Bad Bunny & Bomba Estéreo, "Pull Up" του Koffee, "That's Where I Am" της Maggie Rogers, "Wet Let" της Angelica, η συνεργασία των Drake και Rihanna το 2016, "Too Good", το "Bliss" της Amber Mark και το "I've Been Loving you" του Otis Redding.