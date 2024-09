Χιου Έντουαρντς: Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή κατά του πρώην παρουσιαστή του BBC

Σε ποινή φυλάκιση έξι μηνών καταδικάστηκε ο πρώην παρουσιαστής του BBC, Χιου Έντουαρντς.

Ο Χιου Έντουαρντς καταδικάσθηκε σήμερα από δικαστήριο του Λονδίνου σε φυλάκιση έξι μηνών με αναστολή δύο ετών και την υποχρέωση να λάβει ειδική φροντίδα για την κατοχή εικόνων παιδικής πορνογραφίας. Μάλιστα ίδιος τον Ιούλιο, είχε δηλώσει ένοχος, αποφεύγοντας έτσι μία μακρά και υψηλής δημοσιότητας δίκη.

Υπενθυμίζεται πως βρισκόταν αντιμέτωπος με τρεις κατηγορίες για δημιουργία εικόνων παιδικής πορνογραφίας, σχεδόν ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου που οδήγησε στην απομάκρυνσή του από το BBC. Είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα από τον Ιούλιο του 2023, όταν αποκαλύφθηκε πως πλήρωσε έναν 17χρονο έφηβο για να του δώσει γυμνές φωτογραφίες.

🚨Huw Edwards arrives at the magistrates court this morning only to be greeted by protesters shouting that justice needs to be served for the innocent children. Protesters are holding up posters with some reading the BBC covered up and protected paedophiles. pic.twitter.com/upwOd6bGdc