Γερμανία: Ακτιβιστές έβαψαν την Πύλη του Βρανδεμβούργου

Ακτιβιστές για το κλίμα έβαψαν με πορτοκαλί χρώμα την Πύλη του Βραδεμβούργου.

Η οργάνωση ακτιβιστών για το κλίμα «Τελευταία γενιά» έβαψε με πορτοκαλί χρώμα το σημαντικότερο ορόσημο στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, την Πύλη του Βραδεμβούργου για να διαμαρτυρηθεί μέχρι να «ξεκινήσει η αλλαγή», κάτι που είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις.

«Η Πύλη του Βραδεμβούργου είναι το πιο διάσημο ορόσημο του Βερολίνου και, όπως κανένα άλλο μνημείο στη Γερμανία, αντιπροσωπεύει, μεγάλα, ελπιδοφόρα σημεία καμπής στην ιστορία. Σήμερα το λέμε ξεκάθαρα: Είμαστε εδώ, είμαστε περισσότεροι από ποτέ και θα τερματίσουμε τη διαμαρτυρία μας μόνο όταν ξεκινήσει η αλλαγή», δήλωσε η εκπρόσωπος της οργάνωσης «Τελευταία γενιά», Μάριον Φάμπιαν και διευκρίνισε ότι οι ακτιβιστές είχαν εξοπλιστεί με ειδικά σπρέι.

Η οργάνωση έγινε γνωστή όταν πριν από λίγους μήνες μέλη της άρχισαν να εμποδίζουν την κυκλοφορία σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, κολλώντας τις παλάμες τους στην άσφαλτο.

