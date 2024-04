Το Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπερψηφίστηκε το νομοθετικό πακέτο για τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου επί τη βάσει της συμφωνίας του Δεκεμβρίου από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για μία ιστορική απόφαση έκανε λόγο η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, προχώρησε σε ανάρτηση, ανακοινώνοντας το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας: «Γράφτηκε Ιστορία. Διαμορφώσαμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και του ασύλου στην ΕΕ. Το έργο αυτό προετοιμαζόταν για περισσότερα από δέκα χρόνια. Αλλά κρατήσαμε τον λόγο μας. Μια ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος».

History made.



We have delivered a robust legislative framework on how to deal with migration and asylum in the EU.



It has been more than ten years in the making. But we kept our word.



A balance between solidarity and responsibility.



This is the European way. pic.twitter.com/OW24Y8cv1k — Roberta Metsola (@EP_President) April 10, 2024



«Μετά από σχεδόν μια δεκαετία αδιεξόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο - την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετανάστευση. Η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη μετανάστευση με ομαλό τρόπο και με τους δικούς μας όρους» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

We have a #MigrationEU pact!



Thanks to @Europarl_EN and @EUCouncil and the courage to compromise.



And thanks to my team in @EUHomeAffairs for their tireless work. https://t.co/kSK8vFXfDP — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) April 10, 2024

Από την πλευρά της, η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον σημείωσε ότι η σημερινή ψήφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. «Θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα, τους ευάλωτους και τους πρόσφυγες, θα επιστρέφονται γρήγορα όσοι δεν δικαιούνται παραμονή, με υποχρεωτική αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών».

We have a #MigrationEU pact!



Thanks to @Europarl_EN and @EUCouncil and the courage to compromise.



And thanks to my team in @EUHomeAffairs for their tireless work. https://t.co/kSK8vFXfDP — Ylva Johansson (@YlvaJohansson) April 10, 2024

«Ιστορικό βήμα» χαρακτήρισε την υπερψήφιση του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, με ανάρτησή του στο Χ. Στον αντίποδα, οι Πράσινοι επικρίνουν τα νομοθεήματα, λέγοντας ότι «με το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο, η έλλειψη αλληλεγγύης προς τους αιτούντες άσυλο και μεταξύ των κρατών μελών μόνο θα επιδεινωθεί».

Die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems steht für die Solidarität unter den europäischen Staaten. Sie begrenzt die irreguläre Migration und entlastet endlich die Länder, die besonders stark betroffen sind. Ein historischer, unverzichtbarer Schritt! #GEAS — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 10, 2024

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σε ψηφοφορία σήμερα στην ευρωβουλή το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Η νέα νομοθεσία για τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ καθορίζει τον τρόπο κοινής διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης μεταξύ των κρατών μελών και την αντιμετώπιση μεταναστευτικών κρίσεων. Οι νέοι κανόνες ρυθμίζουν τον τρόπο αντιμετώπισης των ατόμων που φτάνουν στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, τη διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου και την ταυτοποίηση αυτών που φτάνουν. Ο νέος κανονισμός προβλέπει υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες της ΕΕ που βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση, επιτρέποντας στα άλλα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ της μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο στην επικράτειά τους και της οικονομικής συνεισφοράς. Καθορίζονται επίσης νέα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας (πρώην κανόνες του Δουβλίνου).

Την αντίθεσή τους στο Νέο Σύμφωνο έχουν εκφράσει γνωστές περιπτώσεις, όπως οι νομοθέτες του ουγγρικού κόμματος του Βίκτορ Ορμπάν Fidesz, όπως και η ακροδεξιά ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία (ID) που στους κόλπους της περιλαμβάνει τη Λέγκα της Ιταλίας, τον Εθνικό Συναγερμό της Γαλλίας και τη γερμανική Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Παράλληλα, αντιδράσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό των κυρίαρχων ευρωομάδων, με πιο ισχυρό μπλοκ αυτό των 16 Ιταλών ευρωβουλευτών των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. «Όχι» στο νέο Σύμφωνο και από το λαϊκίστικο Κίνημα Πέντε Αστέρων της Ιταλίας, που θεωρεί ότι είναι άχρηστο για τη χώρα του αλλά και επιζήμιο για τα δικαιώματα των μεταναστών, ενώ οι ευρωβουλευτές του κόμματος της Τζόρτζια Μελόνι «Τα Αδέρφια της Ιταλίας», που συγκατοικεί με τους Ευρωπαϊκούς Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές (ECR), με κυρίαρχης την πολωνική αντιπροσωπεία του Νόμου και της Δικαιοσύνης που αντιτίθεται στις αλλαγές, είχαν προαναγγείλει ότι «θα εξετάσουν κάθε φάκελο ξεχωριστά». Αντιστάσεις εκφράστηκαν επίσης από τους 72 ευρωβουλευτές των Πρασίνων και τους 37 της Αριστεράς, κάνοντας λόγο για αυστηρές διατάξεις που θα υποβαθμίσουν τη διαδικασία ασύλου και θα επιτρέψουν παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων.