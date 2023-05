Ευρωεκλογές 2024: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής

Η Ελλάδα μπορεί να κινείται στους ρυθμούς των εκλογών 2023, αλλά ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση και για τις ευρωεκλογές 2024.

Σήμερα, οι πρεσβευτές των 27 χωρών- μελών της ΕΕ όρισαν τις ημερομηνίες διεξαγωγής των ευρωεκλογών 2024, από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου της επόμενης χρονιάς. Κάθε χώρα, θα επιλέξει την ημέρα που θα κληθούν οι ψηφοφόροι στις κάλπες, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Οι ευρωεκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια και πέρα από τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιλέγονται και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν έχει επιβεβαιώσει αν θα διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία ως πρόεδρος της Κομισιόν.

«Η δημοκρατία της ΕΕ είναι πιο σημαντική από ποτέ σήμερα. Η ψήφος σας μετράει, θα κρίνει την κατεύθυνση που θα πάρει η Ένωσή μας, θα κρίνει ποια Ευρώπη θέλετε να δείτε», δήλωσε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στο μήνυμά της, μετά την ανακοίνωση των ημερομηνιών που θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές 2024.

«Η ΕΕ δεν είναι τέλεια, εξελίσσεται διαρκώς. Ο κόσμος αλλάζει κι εμείς πρέπει να αλλάξουμε μαζί του. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την αλλαγή», επεσήμανε ακόμη και απευθυνόμενη στους πολίτες τόνισε: «Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας. Μην αφήσετε κάποιον άλλο να επιλέξει για εσάς».

