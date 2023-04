Επίθεση ενόπλου στο Τελ Αβίβ- Νεκρός ο δράστης, τουλάχιστον 7 τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά το βράδυ της Παρασκευής σε «τρομοκρατική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ.

Ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο του Τελ Αβίβ. Η υπηρεσία «Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ», το αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού στο Ισραήλ, ανέφερε ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

Από τους τραυματίες, οι δύο είναι σε σοβαρή κατάσταση και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ένα drone που εισήλθε στο έδαφός του από τον Λίβανο, μεσούσης της κλιμάκωσης στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου.

Σε ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι στρατιώτες του «εντόπισαν και κατέρριψαν ένα drone που εισήλθε από τον Λίβανο στο έδαφος του Ισραήλ κοντά στην τοποθεσία Ζάριτ».

An Italian tourist has been killed and several people injured in a terror attack in Tel Aviv.



It comes hours after it was confirmed that two women who died in a West Bank shooting were British.



