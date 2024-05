Βρετανία: Ο Ρίσι Σούνακ εξηγεί σε βίντεο γιατί προκήρυξε πρόωρες εκλογές, αλλά δεν πείθει τους Συντηρητικούς

«Όλοι οι Συντηρητικοί με τους οποίους μίλησα σήμερα έχουν πιαστεί εξ απήνης - και κάποιοι είναι θυμωμένοι, χωρίς να έχει γίνει καμία προσπάθεια από τον πρωθυπουργό να προετοιμάσει το έδαφος» για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βρετανία, γράφει η Ταμάρα Κόεν του Sky News.

Όλες οι ενδείξεις έδειχναν ότι ο πρωθυπουργός θα πήγαινε για εκλογές στα τέλη του φθινοπώρου, δεδομένης της δημοσκοπικής θέσης του κόμματός του, περίπου 20 μονάδες πίσω από τους Εργατικούς στις δημοσκοπήσεις.

Πολλοί βουλευτές - συμπεριλαμβανομένων και υπουργών - είπαν ότι η απόφαση υποδηλώνει ότι «θέλει να φύγει» ή έχει «παραιτηθεί».

Ένας, γράφει η Κόεν, είπε: «Θέλει να περάσει το καλοκαίρι στο Μαλιμπού φαίνεται». Ένας πρώην υπουργός του υπουργικού συμβουλίου και βετεράνος πολλών προεκλογικών εκστρατειών, είπε: «Είναι τρέλα, αυτοκτονία».

Υπάρχουν ορισμένοι Συντηρηικοί που έχουν πει κατά καιρούς στον πρωθυπουργό να πάει σε πρόωρες εκλογές, με έναν πρώην υπουργό να λέει: «Πάντα ήμουν υπέρ του να το επιδιώκω. Οι Εργατικοί παραπαίουν περισσότερο από ό,τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος και απλώς το να περιμένεις δεν είναι στρατηγική».

Ένας άλλος ανώτερος εκπρόσωπος των Συντηρητικών, κοντά στον πρωθυπουργό είπε: «Είναι σοκ για όλους. Ίσως νιώθει ότι τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν καλύτερα, αλλά πιθανότατα γίνονται χειρότερα. Παρατάει την ευκαιρία να είναι πρωθυπουργός για ακόμα μερικούς μήνες».

Είναι κατανοητό ότι υπάρχουν περισσότερες από 100 εκλογικές περιφέρειες στις οποίες δεν έχει ακόμη επιλεγεί υποψήφιος των Συντηρητικών. Μερικές από αυτές είναι κερδισμένες έδρες - συμπεριλαμβανομένων των Maidenhead όπου η Τερέζα Μέι αποχωρεί - και άλλες οριακά.

Οι νέοι υποψήφιοι θα είχαν μόλις λίγες εβδομάδες για να ξεκινήσουν μια εκστρατεία. Πηγές στους Εργατικούς, από την άλλη πλευρά, λένε ότι έχουν ακόμα «λίγο καιρό» να επιλέξουν. Μια πηγή της Κόεν λέει ότι η ομάδα υποψηφίων των Συντηρητικών συναντήθηκε το Σαββατοκύριακο για να λάβουν αποφάσεις.

Ο πρόεδρος του κόμματος Ρίτσαρντ Χόλντεν είναι μεταξύ εκείνων που αναζητούν νέα έδρα, αλλά άλλοι υπουργοί και βουλευτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο λόγω αλλαγών στα όρια της εκλογικής περιφέρειας. Αυτή η απόφαση έρχεται αμέσως μετά την απογοήτευση των τοπικών εκλογών, οι οποίες δεν έδωσαν στους υποψηφίους των Τόρις πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.



Σε βίντεο που ανάρτησε στο Χ, ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξήγησε γιατί πήρε την απόφαση να προκηρύξει εκλογές. Αναλυτικά αναφέρει:

«Μόλις επέστρεψα από την ανακοίνωση των εκλογών και ήθελα να σας εξηγήσω γιατί τις προκήρυξα. Η οικονομία μας αναπτύσσεται τώρα πιο γρήγορα από της Γερμανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Σήμερα το πρωί δεχτήκαμε τα καλοδεχούμενα νέα ότι ο πληθωρισμός έχει επιστρέψει στο κανονικό επίπεδο. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το σχέδιό μας και οι προτεραιότητές μας λειτουργούν. Ναι, ξέρω ότι δεν ήταν πάντα εύκολο και ξέρω ότι μόλις τώρα αρχίζετε να νιώθετε τα οφέλη, αλλά αυτή η οικονομική σταθερότητα, που αποκτήσαμε με σκληρή δουλειά, ήταν σχεδιασμένη ώστε να είναι η αρχή. Και αυτός είναι ο λόγος που προκήρυξα εκλογές.

Για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που έχουμε πετύχει ή να ρισκάρουμε να γυρίσουμε πίσω, στην αρχή, χωρίς σχέδιο και χωρίς σιγουριά.

Τώρα, πιστεύω ότι το σχέδιό μας και οι τολμηρές δράσεις που έχουμε προετοιμαστεί να πάρουμε θα φέρουν ένα ασφαλές μέλλον για εσάς, τις οικογένειές σας και το Ηνωμένο μας Βασίλειο».

