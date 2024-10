Βολές ισραηλινών τανκ προς τον Λίβανο είχαν στόχο θέσεις του ΟΗΕ

Δύο στελέχη της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ τραυματίστηκαν όταν ένα ισραηλινό τανκ πυροβόλησε έναν πύργο παρατήρησης στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τη δύναμη του ΟΗΕ.

Ο πύργος στο κεντρικό αρχηγείο της δύναμης του ΟΗΕ στη Naqoura χτυπήθηκε και προκάλεσε την πτώση των στελεχών της ειρηνευτική αποστολής, ανέφερε. Οι ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν επίσης δύο άλλες θέσεις που χρησιμοποιήθηκαν από ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ - άλλη μια φορά σήμερα και μια χθες - σύμφωνα με τις δυνάμεις. Σε αυτά τα περιστατικά δεν υπήρξαν θύματα.

Η UNIFIL (Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «χτυπούσαν επανειλημμένα» θέσεις του ΟΗΕ τις τελευταίες 24 ώρες. «Οποιαδήποτε εσκεμμένη επίθεση σε ειρηνευτικές δυνάμεις αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», δήλωσε η UNIFIL, προσθέτοντας ότι συνεχίζει με τον ισραηλινό στρατό.

Έρχεται εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο - ο οποίος λέει ότι στοχεύει το κίνημα της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν - καθώς είπε στους λιβανέζους αμάχους να μην επιστρέψουν στα σπίτια τους στο νότο. Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι ερευνά το περιστατικό.

