Apple: Φήμες ότι αναμένεται emoji της Beyoncé στη νέα ενημέρωση του iOS

Δημοσιεύματα που έκαναν τον γύρο του διαδικτύου το προηγούμενο διάστημα στα social media, ήθελαν στην ενημερωμένη έκδοση iOS 18.5 της Apple, να περιλαμβάνονται emojis των μεγαλύτερων αστέρων της ποπ παγκοσμίως, όπως της Beyoncé.

Μια ανάρτηση της Drop Pop που έγινε συγκεκριμένα viral, υποστήριζες πως η Beyoncé, θα μετατραπεί σε emoji μαζί με τις Lana del Rey, Ariana Grande, Rihanna, Lady Gaga και Taylor Swift, στην ενημερωμένη έκδοση iOS 18.5 της Apple.

Ωστόσο η ανάρτηση αποδείχθηκε ότι ήταν ένα αστείο με την ιστοσελίδα να επισημαίνει λίγο αργότερα πως ήταν «ένα δημοσίευμα αποκλειστικά και μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς. Τίποτα σε αυτόν τον λογαριασμό δεν αντιπροσωπεύει πραγματικές ειδήσεις», εξοργίζοντας τους φαν των παραπάνω καλλιτεχνών.

Σημειώνεται πως η Apple εισήγαγε οκτώ νέα emojis για τους χρήστες της έκδοσης iOS 18.4 και κανένα από αυτά δεν σχετίζεται με διασημότητες.

These are the new emoji available today with iOS 18.4



Which one is your favorite? pic.twitter.com/nyMy1dSxCU