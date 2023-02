Αποκάλυψη Guardian: Χειραγώγηση εκλογών σε δεκάδες χώρες από ισραηλινή ομάδα - Το «παράρτημα» στην Ελλάδα

Μια αποκαλυπτική δημοσιογραφική έρευνα έρχεται στη δημοσιότητα από τον Guardian και δεκάδες άλλα διεθνή μέσα σχετικά με ισραηλινή ομάδα εργολάβων που ισχυρίζεται ότι έχει προβεί σε οργανωμένη χειραγώγηση τουλάχιστον 30 εκλογικών διαδικασιών σε όλο τον κόσμο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομάδα για να πετύχει τους στόχους της έχει προβεί σε αυτοματοποιημένη παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάκινγκ και σαμποτάζ.

Η μονάδα διευθύνεται από τον Ταλ Χαναν, έναν 50χρονο πρώην πράκτορα των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος εργάζεται πλέον ιδιωτικά χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «Χόρχε» από τον οποίο έχει πάρει και το όνομα η ομάδα. Αξίζει, στο μεταξύ να σημειωθεί ότι ο 50χρονος «εγκέφαλος» της ομάδας μίλησε επίσης για ύπαρξη ομάδας-παραρτήματος στην Ελλάδα και στα Εμιράτα.

