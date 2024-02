Ακραίο ψύχος σε επαρχία της Κίνας, στους - 52,3 °C η θερμοκρασία

Νέο ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και πολικό ψύχος σημειώθηκε στην Αυτόνομη Περιφέρεια Σιντζιάνγκ των Ουιγούρων στην Κίνα, με το θερμόμετρο να δείχνει στους -52,3 °C.

Η θερμοκρασία αυτή καταγράφηκε στην κομητεία Fuyun και προκάλεσε τον θάνατο πολλών πουλιών ενώ υπήρξαν και εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας. Καθώς το κύμα ψύχους πλήττει τη βόρεια Σιντζιάνγκ, οι θερμοκρασίες μειώθηκαν απότομα κατά 35 έως 46 °C τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Η θερμοκρασία στην πόλη Tuerhong της κομητείας Fuyun έφτασε σε ιστορικό χαμηλό στις 18 Φεβρουαρίου στους -52,3 °C ξεπερνώντας το ρεκόρ των -51,5 °C που είχε καταγραφεί στις 21 Ιανουαρίου 1960. Αυτή η θερμοκρασία είναι κοντά στο εθνικό χαμηλό ρεκόρ της Κίνας των -53 °C που καταγράφηκε στο Mohe της επαρχίας Heilongjiang το 2023.

Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών 47 οχήματα και 86 διασώστες αναπτύχθηκαν στο Αλτάι κατά τη διάρκεια της νύχτας για να καθαρίσουν το χιόνι και τον πάγο.

Οι ευρύτερες επιπτώσεις του ψύχους οδήγησαν στο κλείσιμο 43 οδικών τμημάτων και 623 σταθμών διοδίων σε περιοχές όπως η Εσωτερική Μογγολία, το Xinjiang, το Liaoning, το Jilin και το Heilongjiang, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο εξέδωσε προειδοποίηση για συνθήκες παγετού, αναμένοντας πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 έως 12 °C στις περισσότερες περιοχές της Κίνας έως και την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, σε τμήματα της Χουνάν, της επαρχίας Guizhou και της βορειοανατολικής Κίνας προβλέπεται πτώση της θερμοκρασίας άνω των 20 °C.

