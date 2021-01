Ο Ρούντι Τζουλιάνι, πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης και δικηγόρος που ηγήθηκε της επί μακρόν αποτυχημένης νομικής απόπειρας του Ντόναλντ Τραμπ για ανατροπή του εκλογικού αποτελέσματος, τάσσεται ώρες μετά τα σκηνικά χάους στο Καπιτώλιο, κατά της βίας.

«Ο σκοπός μας είναι να επιτύχουμε μια ειλικρινή ψήφο και να τερματίσουμε την απάτη των ψηφοφόρων προτού γίνει μόνιμη τακτική του ενεργοποιημένου και προστατευόμενου από τα ΜΜΕ, Δημοκρατικού Κόμματος.

»Η βία είναι κατακριτέα, καταδικαστέα και αντιπαραγωγική. Η εμπλοκή των antifa δεν αποτελεί δικαιολογία. Αντιβαίνει στις αξίες μας» ανέφερε ο υποστηρικτής του Τραμπ.

Το Twitter αμέσως επισήμανε την ανάρτησή του σημειώνοντας πως η αναφορά σε εκλογική απάτη είναι υπό αμφισβήτηση και η ανάρτηση αυτή δεν μπορεί να γίνει retweet καθώς ενέχει τον κίνδυνο της βίας.

Άμεση ήταν η αντίδραση του παρουσιαστή του CNN, Jake Tapper.

Ο Τζουλιάνι κυριολεκτικά ζήτησε «δίκη μέσω μάχης» στην καμπάνια χθες πριν από την εξέγερση και την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο, σχολίασε ο Tapper.

Our cause is to obtain an honest vote and to end voter fraud before it becomes a permanent tactic of the enabled and media protected Democrat Party.



Violence is rejected, condemned and counter productive.



Antifa involvement is no excuse.



It contradicts our values.