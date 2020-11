Αποκαθιστά την τάξη πραγμάτων το εξώφυλλο του Spiegel με τον Τζο Μπάιντεν να ξανατοποθετεί το κεφάλι στο Άγαλμα της Ελευθερίας.

Η νίκη του Τζό Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές έτυχε θερμής υποδοχής από τον Τύπο ανά τον κόσμο και το γερμανικό Der Spiegel αποφάσισε να «διορθώσει» τα πράγματα όπως τα είχε απεικονίσει στο εξώφυλλό του αρχές Φεβρουαρίου του 2017.

Τότε, μέρες μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, το Der Spiegel είχε προκαλέσει αντιδράσεις και ποικίλα σχόλια φιλοξενώντας στο εξώφυλλό του ένα σκίτσο που απεικόνιζε τον μεγιστάνα Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο ως τζιχαντιστή να αποκεφαλίζει το Άγαλμα της Ελευθερίας. Στο ένα του χέρι του κρατούσε ένα ματωμένο μαχαίρι και στο άλλο το κεφάλι του αγάλματος που αιμορραγεί στο άλλο.

Στην χθεσινή του ψηφιακή έκδοση, μετά την νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, το γερμανικό εβδομαδιαίο περιοδικό φιλοξένησε σκίτσο του ίδιου δημιουργού, αυτή τη φορά να δείχνει τον Δημοκρατικό νέο πρόεδρο των ΗΠΑ να βάζει πίσω στη θέση του το κεφάλι του Αγάλματος της Ελευθερίας.

On Feb 4th, 2017, Der SPIEGEL featured a cover depicting Donald Trump beheading Lady Liberty. Today, on Nov 7th, 2020, we reference said cover by updating our current issue ... #46. pic.twitter.com/ilSRhEk3CK