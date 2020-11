Τα χριστουγεννιάτικα φώτα σε όλο το West End του Λονδίνου άναψαν χθες για να σηματοδοτήσουν την αρχή της εορταστικής περιόδου, γιορτάζοντας φέτος τους ήρωες της πανδημίας.

Σε μια τελετή χωρίς κόσμο, τη Δευτέρα, τα χριστουγεννιάτικα φώτα στην Oxford Street, τον παγκοσμίου φήμης προορισμό αγορών, άναψαν αποκαλύπτοντας πως φέτος είναι αφιερωμένα στους ανθρώπους που έχουν αφιερώσει χρόνο και κόπο για να βοηθήσουν άλλους κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Αυτήν την εβδομάδα τιμάται ένας ήρωας - ο εθελοντής του NHS, Anis Ali, του οποίου το όνομα λάμπει στην περίφημη εμπορική οδό. Ο 36χρονος επιλέχθηκε από το φιλανθρωπικό ίδρυμα Royal Voluntary Service (RVS) και τιμάται μαζί με κάποιους ακόμη, καθώς πρώτος βλέπει το όνομά του να σχηματίζεται στις φωτεινές οθόνες.

Το RVS αναγνώρισε τον Ali, 36 ως έναν από τους πρώτους που εγγράφηκαν στον εθελοντισμό και είναι αυτός με τις περισσότερες ώρες από οποιονδήποτε από τους εθελοντές στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ολοκληρώνοντας 733 εργασίας από τον Μάρτιο, ενώ συνέχισε επίσης την καθημερινή του εργασία ως οδηγός τρένου.

«Θεωρούμε δεδομένα τόσα πολλά πράγματα - μερικοί άνθρωποι δεν έχουν κανέναν για να μιλήσουν και είναι τόσο δύσκολη στιγμή για τους ανθρώπους. Ήμουν απελπισμένος και ήθελα να κάνω κάτι για να βοηθήσω την κοινότητα και ειδικά το NHS, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας», είπε ο Ali.

Anis Ali’s name is lighting up Oxford Street this week, in recognition of his response to the pandemic. Anis was one of the first #NHSVolunteerResponders to sign up and has completed the most tasks in London. His is the first name to feature in the famous Christmas Lights display pic.twitter.com/u1hwcIqF7S