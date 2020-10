Η βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει να νομοθετήσει προκειμένου να στερηθούν το δικαίωμα να ζητούν άσυλο οι μετανάστες που επιβιβάζονται σε πλεούμενα για να περάσουν το Στενό της Μάγχης ή φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από παράνομες οδούς, γράφουν οι The Sunday Times.

Νέα σχέδια νόμου που θα παρουσιάσει στο συνέδριο των Τόρις η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ σήμερα έχουν σκοπό να εφαρμοστεί το σχέδιο της κυβέρνησης των Συντηρητικών υπό τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για το μεταναστευτικό ζήτημα.

Προβλέπουν τη δημιουργία ενός συστήματος δύο βαθμίδων, δυνάμει του οποίου οι μετανάστες θα αντιμετωπίζονται διαφορετικά εάν καταβάλουν χρήματα σε συμμορίες κακοποιών για να τους βοηθήσουν να φθάσουν στο ΗΒ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Θα δημιουργηθούν νέες, νόμιμες οδοί έλευσης στη χώρα για όσους κατά την άποψη της κυβέρνησης διατρέχουν αληθινό κίνδυνο, ενώ αλλοδαποί που εγκληματούν καθώς και όσοι αιτούντες άσυλο κρίνεται ότι δεν κινδυνεύουν θα απελαύνονται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Times.

