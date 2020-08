Η Μισέλ Ομπάμα έκλεψε την παράσταση κατά την ομιλία της στο συνέδριο των Δημοκρατικών, επιπλήττοντας έντονα την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι ο λάθος άνθρωπος για αυτή τη δουλειά σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα» είπε.

Κατά την ολοκλήρωση της εναρκτήριας βραδιά της εθνικής Συνέλευσης των Δημοκρατών για τις προεδρικές εκλογές και φορώντας ένα κολιέ όπου αναγραφόταν η λέξη «Ψήφισε», η Μισέλ Ομπάπα επέκρινε την πολιτική Τραμπ επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει το 2016.

«Όταν αυτοί λένε ψέματα, εμείς πάμε πιο ψηλά. Και το να πηγαίνεις πιο ψηλά είναι το μόνο πράγμα που λειτουργεί» είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Ομπάμα.

«Αλλά ας είμαστε ξεκάθαροι: το να ανεβαίνεις ψηλά δεν σημαίνει να χαμογελάς και να λες ωραία πράγματα όταν αντιμετωπίζεις κακία και σκληρότητα. Το να πηγαίνεις ψηλά σημαίνει ότι επιλέγεις να πάρεις το πιο δύσκολο μονοπάτι. Σημαίνει ότι πρέπει να πασχίσουμε για να ανέβουμε στην κορυφή του βουνού» πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Σημείωσε δε «Επιτρέψτε μου να είμαι όσο πιο ειλικρινής και σαφής μπορώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο λάθος πρόεδρος για τη χώρα μας. Είχε πάρα πολύ χρόνο για να αποδείξει ότι μπορεί να κάνει τη δουλειά αυτή, αλλά είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή. Απλώς δεν μπορεί να είναι αυτός που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι όλο» δήλωσε κατά την ομιλία της η Μισέλ Ομπάμα.

Η πρώην Πρώτη Κυρία τόνισε και την σπουδαιότητα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ζητώντας από τους ψηφοφόρους να κατανοήσουν την κρίσιμη ανάγκη να νικήσουν οι Δημοκρατικοί τον Τραμπ τον Νοέμβριο.

«Αν νομίζετε ότι τα πράγματα δεν μπορούν να χειροτερέψουν, πιστέψτε με, μπορούν. Και θα συμβεί αν δεν κάνουμε την αλλαγή σε αυτή την εκλογική διαδικασία. Εάν έχουμε οποιαδήποτε ελπίδα να μπει ένα τέλος σε αυτό το χάος, πρέπει να ψηφίσουμε τον Τζο Μπάιντεν. Η ζωή μας εξαρτάται από αυτό» είπε.

Michelle Obama: “Let me be as honest and clear as I possibly can: Donald Trump is the wrong president for our country ... He is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is." pic.twitter.com/9nUJDOBaij