Σόου με χορευτές, οι οποίοι σε σημείο της παράστασης ανέμιζαν τουρκικές σημαίες, πραγματοποιήθηκε έξω από την Αγία Σοφία.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται πολυμελής ομάδα χορευτών, που έχουν ντυθεί με κόκκινες μπλούζες και μαύρα παντελόνια, να εκτελεί χορογραφία ανήμερα της επετείου των τεσσάρων ετών από το αποτυχημένο πραξικόπημα κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.





Η απόπειρα πραξικοπήματος συνέβη κατά τις βραδυνές ώρες της 15ης Ιουλίου και τις πρώτες πρωινές της 16ης Ιουλίου του 2016. Η ενέργεια φέρεται, σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, να είχε ενορχηστρωθεί από ομάδα στρατιωτικών εντός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Κατά το αποτυχημένο πραξικόπημα 216 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

LIVE: Choreographic performance in front of Istanbul's Hagia Sophia to commemorate Turkey's #July15 defeated coup https://t.co/QujSQvmtNP