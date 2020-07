Ποζάροντας με μία κονσέρβα με μαύρα φασόλια, η Ιβάνκα Τραμπ κατάφερε να προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων στις ΗΠΑ. Και πολλοί επισημαίνουν ότι πιθανόν η κόρη και σύμβουλος του προέδρου παραβίασε τον κώδικα δεοντολογίας για τα στελέχη του Λευκού Οίκου.

Η ανάρτηση αυτή της Ιβάνκα Τραμπ δεν έγινε τυχαία. Τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας της- λίγες ώρες αργότερα- έκαναν post υπέρ της Goya Food, ενώ τα social media είχαν κατακλυστεί με εκκλήσεις για μποϊκοτάζ των προϊόντων της εταιρείας.

Ο λόγος ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο CΕΟ της εταιρείας, Ρόμπερτ Ουνάνουε, όταν εμφανίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο, με αφορμή τη δημιουργία μιας συμβουλευτικής επιτροπής για ζητήματα που αφορούν τους Λατινοαμερικανούς. «Είμαστε πραγματικά ευλογημένοι που έχουμε έναν ηγέτη όπως ο πρόεδρος Τραμπ», είπε μεταξύ άλλων ο CEO της εταιρείας, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ρατσιστής απέναντι στους Λατινοαμερικανούς, εξαιτίας της μεταναστευτικής πολιτικής του, αλλά και αρκετών δηλώσεων που έχει κάνει.

Αφού άρχισαν να γίνονται trend τα hashtag #Goyaway και #BoycottGoya, η Ιβάνκα Τραμπ θεώρησε σωστό να κάνει μια παρέμβαση σε αυτή την υπόθεση. Δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία που κρατά κονσέρβα με φασόλια της Goya Food και έγραψε «Αν είναι Goya, πρέπει να είναι καλό», στα αγγλικά και τα ισπανικά. Πρόκειται για το σλόγκαν της εταιρείας.

If it’s Goya, it has to be good.

Si es Goya, tiene que ser bueno. pic.twitter.com/9tjVrfmo9z