Το βίντεο του 11χρονου Anthony Mmesoma Madu να χορεύει μπαλέτο ξυπόλητος στη βροχή έχει γίνει viral τις τελευταίες ημέρες, συγκινώντας μέχρι και διάσημους σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Βαϊόλα Ντέιβις.

«Εκεί όπου ζω δεν υπάρχουν άντρες χορευτές μπαλέτου σαν εμένα. Όταν ο κόσμος βλέπει μπαλέτο, σκέφτεται πως είναι μόνο για κορίτσια, δεν γνωρίζουν πως δεν είναι μόνο για κορίτσια. Ο τρόπος που θέλω να με βλέπουν είναι όταν χορεύω να ξέρουν πως υπάρχει άντρας χορευτής μπαλέτου», λέει ο 11χρονος. «Κάνω μπαλέτο επειδή λατρεύω τον χορό. Το συναίσθημα που με κατακλύζει είναι σαν να ονειρεύομαι», προσθέτει.

Όπως εξηγεί, όταν έμαθε πως το βίντεο με τον ίδιο να χορεύει έχει γίνει viral στα social media, χάρηκε «πάρα, πάρα πολύ». «Θαυμάζω πολύ τον δάσκαλό μου που με διδάσκει. Όταν χορεύει, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος, σαν να χόρευα εγώ», λέει ο Anthony.

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love....despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0