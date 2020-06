Για τους περισσότερους από εμάς, η χρήση μάσκας λόγω της πανδημίας έχει γίνει κάτι συνηθισμένο.

Και ενώ οι μάσκες είναι ζωτικής σημασίας καθώς μας προστατεύουν από την διασπορά του κορωνοϊού, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι βαρετές. Αυτό σκέφτηκε και η σχεδιάστρια, Danielle Baskin που φτιάχνει μάσκες με το πρόσωπο του ενδιαφερόμενου. Ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, για να είμαστε ακριβείς.

Η Danielle Baskin είναι σχεδιάστρια προϊόντων και εικαστικός με έδρα το Σαν Φρανσίσκο. Πρόσφατα δημιούργησε μια σειρά προστατευτικών βαμβακερών μασκών προσώπου «που σας βοηθούν να είστε πιο αναγνωρίσιμοι κατά τη διάρκεια της πανδημίας» υποστηρίζει.

Αυτές οι μάσκες προσώπου είναι κατασκευασμένες από βαμβάκι, είναι πλενόμενες και μπορούν να έχουν οποιοδήποτε σχέδιο ακόμη και του δικού σας προσώπου.

I was asked to make a face mask for Ellen DeGeneres and I don't think she liked it 😂 pic.twitter.com/IiCWLx6llZ