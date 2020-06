Ένας άντρας απείλησε με τόξο διαδηλωτές στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον θάνατο του Τζόρτζ Φλόιντ την Κυριακή.

Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν στον «τοξοβόλο», με συνέπεια να δεχθεί χτυπήματα. Στη συνέχεια αναποδογύρισαν το αυτοκίνητό του. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Fox News, επικαλούμενο δηλώσεις του αρχηγού της αστυνομίας της πόλης, οι αστυνομικές δυνάμεις απομάκρυναν τον άνδρα από το σημείο καθώς φοβήθηκαν για την ασφάλεια του.

Στη συνέχεια όμως, μέσα από βίντεο, η αστυνομία ανακάλυψε τι είχε συμβεί. Προς το παρόν ο άνδρας δεν έχει συλληφθεί ωστόσο εξετάζεται να του απαγγελθούν κατηγορίες.

A man brandished a bow and arrow at protesters during a #SaltLakeCity rally sparked by the death of #GeorgeFloyd on Sunday, before being tackled and beaten.



After police removed the man from the scene, demonstrators flipped his vehicle. pic.twitter.com/TTOEXOjkgF