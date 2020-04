Τη συγκυρία του lockdown και την παντελή απουσία τουριστών από τους δρόμους φαίνεται πως αξιοποίησε μια αγέλη λιονταριών στο Εθνικό Πάρκο Kruger της Νότιας Αφρικής.

Στις εικόνες που κατέγραψε ο φύλακας του πάρκου, Ρίτσαρντ Σόουρι, τα λιοντάρια φαίνονται να παίρνουν έναν υπνάκο σε δρόμο που υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι γεμάτος αυτοκίνητα και τουρίστες.

Όπως λέει ο ίδιος, το θέαμα είναι εντελώς ασυνήθιστο καθώς τα λιοντάρια συνηθίζεται να βγαίνουν στο δρόμο μόνο τις νύχτες, όταν νιώθουν την ασφάλεια της ερημιάς και να κοιμούνται εκεί μόνο τις κρύες νύχτες του χειμώνα όταν η άσφαλτος διατηρεί τη θερμότητα της ημέρας.

Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού και η απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει επιβληθεί λόγω αυτής άλλαξε το σκηνικό. Σε αντίθεση με άλλα πάρκα άγριας ζωής, το συγκεκριμένο έχει κλείσει από τις 25 Μαρτίου.

Ο Σόουρι, ενώ έκανε περιπολία το απομεσήμερο της Τετάρτης, εντόπισε πάνω από δέκα λιοντάρια να κοιμούνται στην άσφαλτο. Μάλιστα, καθόλου δεν φάνηκε να τα ενοχλεί η παρουσία του όταν πλησίασε με το όχημά του σε απόσταση πέντε μέτρων για να τα απαθανατίσει με το κινητό του.

«Τα λιοντάρια είναι συνηθισμένα σε αυτοκίνητα με ανθρώπους. Όλα τα ζώα δείχνουν μεγαλύτερο ένστικτο φόβου απέναντι σε ανθρώπους πεζούς. Οπότε αν είχα πάει με τα πόδια δίπλα τους, δεν θα με είχαν αφήσει να πλησιάσω τόσο κοντά» παραδέχεται ο ίδιος.

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

