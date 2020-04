Πυρκαγιά ξέσπασε στο Ανάκτορο του Βερολίνου στο κέντρο της γερμανικής πρωτεύουσας, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες στο πλαίσιο της ανακατασκευής του.

Η Πυροσβεστική του Βερολίνου ανέφερε ότι καπνός βγαίνει από οικοδομικά υλικά και δύο μπόιλερ.

Ένα άτομο τραυματίστηκε, πρόσθεσε η Πυροσβεστική, σημειώνοντας ότι στο σημείο της φωτιάς επιχειρούν 80 άτομα προσωπικό υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας σχολίασε πως «δεν υπάρχουν ενδείξεις» πως η φωτιά ξεκίνησε από εμπρησμό.

Το ανάκτορο του Βερολίνου (Berliner Schloss ή Stadtschloss) χτίστηκε τον 15ο αιώνα. αλλά την δεκαετία του 1950 γκρεμίστηκε από την κυβέρνηση της Ανατολικής Γερμανίας. Εδώ και επτά χρόνια βρίσκεται υπό ανακατασκευή, με το κόστος των εργασιών να εκτιμάται τουλάχιστον 590 εκατομμύρια ευρώ.

Βίντεο και φωτογραφίες στα social media δείχνουν το εμβληματικό κτήριο να έχει καλυφθεί από πυκνό καπνό ενώ οι υπηρεσίες διάσωσης προσπαθούν να σβήσουν τις φλόγες στο εσωτερικό.

