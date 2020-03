Με τα καταστήματά τους να έχουν προ πολλού κλείσει, τα ντεφιλέ να έχουν ακυρωθεί και την παγκόσμια αλυσίδα παραγωγής να έχει «παγώσει», η βιομηχανία μόδας στρέφεται στον οικουμενικό αγώνα κατά της πανδημίας κορωνοϊού.

Σχεδιαστές, μπράντες πολυτελείας και όμιλοι μόδας συντονίζονται στην προσπάθεια να ξεπεραστούν οι ελλείψεις σε μάσκες και άλλα είδη προστατευτικού εξοπλισμού.

Στη Γαλλία, ο όμιλος Kering ανακοίνωσε πως δύο από τις πολυτελείς μάρκες του, οι Yves Saint Laurent και Balenciaga, αναμένεται να ξεκινήσουν την κατασκευή χειρουργικών μασκών. Ο όμιλος επίσης δεσμεύτηκε και για την αγορά τριών εκατομμυρίων μασκών που θα διατεθούν στο γαλλικό σύστημα υγείας. Ενώ ο μεγαλύτερος οίκος του, Gucci σχεδιάζει να φτιάξει και να δωρίσει πάνω από 1,1 εκατομμύριο μάσκες και 55.000 στολές στις ιταλικές αρχές. Παράλληλα, η Prada ανακοίνωσε πως θα κατασκευάσει 110.000 μάσκες έως τις 6 Απριλίου.

Και ο τομέας αρωμάτων της Givenchy ανακοίνωσε τη συνεργασία του με εκείνον του Christian Dior και της Guerlain για την παρασκευή υδροαλκοολικού τζελ που θα διατεθεί στις γαλλικές υγειονομικές αρχές.

We are proud to announce that Parfums Givenchy joined forces with Parfums Christian Dior & Guerlain to manufacture and provide free hydroalcoholic gel to the French health authorities in the fight against Covid-19. #LVMHJOINSFORCES pic.twitter.com/rrGm5Tf04k