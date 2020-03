Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί της Κυριακής στην Κροατία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο 7 χλμ. βόρεια του Ζάγκρεμπ. Ακολούθησε μετασεισμός 40 λεπτά μετά την αρχική δόνηση της τάξης των 5,1 Ρίχτερ.

Οι χρήστες των social media ανέβασαν στο Twitter εικόνες από την πρωτεύουσα, όπου όπως φαίνεται έχουν σημειωθεί αρκετές υλικές ζημιές.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Keep 🇭🇷 Croatia in your thoughts and prayer, Zagreb just awoke to a strong earthquake https://t.co/IBI87dAvd3

Zagreb hit by 5.3 magnitude earthquake ~30 minutes ago just as full lockdown started. Now everyone’s outside grouped in front of their buildings. This won’t help. pic.twitter.com/QPzAIqUSkM