Το Ντάλας απέκτησε τον δικό του «κεκλιμένο πύργο», έπειτα από την αποτυχημένη απόπειρα κατεδάφισης εντός κτιρίου. Και τώρα κάποιοι ζητούν την προστασία του «αξιοθέατου».

Την Κυριακή, η επιχείρηση κατεδάφισης του 11οροφου κτιρίου δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, με αποτέλεσμα να αντέξει ο βασικός «κορμός» του. Γρήγορα η εικόνα του κτιρίου έγινε viral και αρκετοί δημοσίευσαν στα social media φωτογραφίες που το «κρατούν», μία ιδιαίτερα δημοφιλής πόζα για όσους φωτογραφίζονται με φόντο τον Κεκλιμένο Πύργο της Πίζας.

Randy Cody is so good, his failures become art! Leaning Tower of Dallas Pizza! @gordonkeith @dfwticket @junior_miller @GeorgeDunham @TicketRadio pic.twitter.com/2Jc8KEDNGc

Μάλιστα, κάποιοι ξεκίνησαν μια διαδικτυακή προσπάθεια συγκέντρωσης υπογραφών, με αίτημα τη «διάσωση αυτού του αξιοθέατου από την καταστροφή». Η αίτηση προφανώς είναι μια χιουμοριστική προσέγγιση του ζητήματος, αφού σε αυτή επισημαίνεται ότι «επιτέλους είμαστε διάσημοι για κάτι άλλο πέρα από τη δολοφονία του Κένεντι», ενώ γίνεται κάλεσμα να αναγνωριστεί ο «κεκλιμένος πύργος» παγκόσμιο μνημείο κληρονομιάς από την UNESCO. «Αν μη τι άλλο, κάντε το για τα memes», καταλήγει η αίτηση.

I never got around to going to Pisa when I lived in Italy. But today I drove past the leaning tower of Dallas, so that’s something pic.twitter.com/39Q00RGsCe