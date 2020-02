Σε κόκκινο συναγερμό για «θανάσιμο κίνδυνο» τέθηκε το νότιο τμήμα της Ουαλίας καθώς η καταιγίδα «Ντένις» στη Βρετανία σαρώνει τη χώρα με καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις ανέμους.



Ρεκόρ «του μεγαλύτερου αριθμού συναγερμών και προειδοποιήσεων για πλημμύρες που έχει ποτέ εκδοθεί στην Αγγλία έως σήμερα» σημειώθηκε την Κυριακή, έγραψε στο Twitter ένας διευθυντής της Περιβαλλοντικής Αρχής, απαριθμώντας 594 σε μια περιοχή που εκτείνεται από τη νότια Σκωτία στην Κορνουάλη (στη νοτιοδυτική Αγγλία).

Storm Dennis strikes UK sparking flood warnings and evacuations https://t.co/viamAqanjX pic.twitter.com/yu3g3wACql

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας (MET) εξέδωσε σήμερα το πρωί κόκκινο συναγερμό για τη νότια Ουαλία λόγω των κατακλυσμιαίων βροχών που συνοδεύουν την καταιγίδα Ντένις. Μια πρώτη για βροχή από τον Δεκέμβριο του 2015.

Αυτό το επίπεδο συναγερμού ισοδυναμεί με «επικίνδυνες μετεωρολογικές συνθήκες» που συνιστούν «θανάσιμο κίνδυνο», αλλά και φόβους για προβλήματα στην παροχή ενέργειας και ζημιές στις υποδομές.

Οι Αρχές προχώρησαν σε πολλές εκκενώσεις στην περιοχή, όπου ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών έχασε τη ζωή τους αφού «μπήκε μέσα στο ποτάμι», όμως ο θάνατός του δεν θεωρείται «ύποπτος ούτε συνδέεται με τις πλημμύρες», σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η αστυνομία.

Major incidents declared across the UK over Storm Dennis floods https://t.co/QZfKiqR3He