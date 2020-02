Μετά την απίστευτη καθυστέρηση των αποτελεσμάτων λόγω «τεχνικής βλάβης», βγαίνουν στη φόρα και άλλα ευτράπελα από τη διαδικασία στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στην Άιοβα, όπως αυτό το βίντεο μιας γυναίκας που ζητά να αλλάξει την ψήφο της όταν πληροφορείται ότι ο υποψήφιος που επέλεξε – ο Πιτ Μπούτιτζετζ – είναι γκέι.

Το βίντεο κοινοποιήθηκε την Τρίτη το απόγευμα στο Twitter από επιφανές στέλεχος του Δημοκρατικού κόμματος που συγχαίρει την εκλογική αντιπρόσωπο Nikki Heever η οποία ακούγεται στο βίντεο να απαντά με υποδειγματική ψυχραιμία και κατανόηση στις ερωτήσεις της ψηφοφόρου που μοιάζει σοκαρισμένη από την πληροφορία σχετικά με την σεξουαλική ταυτότητα του Μπούτιτζετζ.

«Έχει σύζυγο του ίδιου φύλου; Αστειεύεστε; Δεν θέλω κάποιον τέτοιο στον Λευκό Οίκο», δηλώνει η ψηφοφόρος, ζητώντας πίσω την εκλογική της κάρτα.

Η συνομιλία συνεχίζεται και η γυναίκα δεν φαίνεται να πείθεται από τα επιχειρήματα της εκλογικής αντιπροσώπου. Τελικά όμως δεν μαθαίνουμε αν κατάφερε να αποσύρει την ψήφο εμπιστοσύνης της στον δήμαρχο της Ιντιάνα.

#PeteButtigieg precinct captain in rural Iowa responds to a caucus-goer flipping out upon learning that he has a same-sex partner. It’s a masterclass in patience, persistence, and love. Bravo @nikkiheever #IowaCaucuses #cresco #howardcountyiowa pic.twitter.com/PhX7vRFh8X