Μηνύματα για τον θάνατο του θρυλικού παίκτη του NBA, Κόμπι Μπράιαντ, έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Κόμπι Μπράιντ σκοτώθηκε σε συντριβή ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες, το πρωί της Κυριακής. Ήταν 41 ετών.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

«Δυστυχώς δεν υπάρχουν επιζώντες», είχε δηλώσει νωρίτερα ο Tony Imbrenda, επικεφαλής της Πυροσβεστικής στην κομητεία του Λος Άντζελες. Ο Imbrenda δεν επιβεβαίωσε ποιος ήταν στο ελικόπτερο, ή σε ποιον άνηκε, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες ιδιοκτήτης του ήταν ο θρυλικός παίκτης του ΝΒΑ.

Συλλυπητήρια μηνύματα έγραψαν, μεταξύ άλλων, ο Κέβιν Λοβ, ο Ντομινίκ Ουίλκινς, ο Τόνι Πάρκερ, ο Νικ Καλάθης και ο Βασίλης Σπανούλης.

Please no. Please god no. It can’t be true. — Kevin Love (@kevinlove) January 26, 2020

Prayers to the Bryant family 🙏🏽 #RIPKobe pic.twitter.com/HpsnjMggDH — Kobe Bryant Fans (@Team_KB24) January 26, 2020

I’m heartbroken by this news, you were a true legend, and friend. Rest In Peace @kobebryant, my thoughts and prayers to his wife and kids. #legend #mamba #goat pic.twitter.com/1VKYdbrVEk — Tony Parker (@tonyparker) January 26, 2020

🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Nick Calathes (@Nick_Calathes15) January 26, 2020

I have no words God speed my friend @kobebryant You are a legend pic.twitter.com/q3FPijCaGy — Dominique Wilkins 🏀 🧢 (@DWilkins21) January 26, 2020

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «φρικτή είδηση», σχολιάζοντας τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ. «Είναι μια φρικτή είδηση», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020

Ο Μπράιαντ θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες όλων των εποχών και ταυτίστηκε με τους Λος Άντζελες Λέικερς όπου εκεί αγωνίστηκε για είκοσι χρόνια. Κέρδισε δύο Ολυμπιακά μετάλλια με τις ΗΠΑ και το όνομά του είναι στο Νο4 με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών, με 33.643 πόντους. Με τους Λος Άντζελες Λέικερς φόρεσε τα νούμερα 8 και 14 που πλέον έχουν αποσυρθεί και δεν δίνονται σε άλλους παίκτες.

Ο Μπράιαντ έγινε 18 φορές NBA All Star και 15 φορές μέλος της All-NBA team, 12 φορές συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη αμυντική πεντάδα και ανακηρύχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του ΝΒΑ το 2008, ενώ έγινε ο πρώτος γκαρντ στην ιστορία του ΝΒΑ που έπαιξε 20 χρόνια.