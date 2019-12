Ομάδα αντιεξουσιαστών κατέλαβε το ελληνικό προξενείο στο Βερολίνο, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Τα ίδια άτομα κρέμασαν πανό αλληλεγγύης έξω από το κτίριο, με αφορμή τις πρόσφατες εκκενώσεις καταλήψεων σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Το περιστατικό επιβεβαίωσε στο LiFO.gr υπάλληλος του προξενείου, αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, ακόμα και υπό το καθεστώς της ανωνυμίας.

Προς το παρόν άγνωστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η κατάληψη καθώς και ο αριθμός των ατόμων. Το γραφείο τύπου της πρεσβείας απέφυγε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα στο LiFO.gr και ζήτησε να επικοινωνήσουμε μαζί του αργότερα. Σημειώνεται ότι το ελληνικό προξενείο απέχει αρκετά οικοδομικά τετράγωνα από την ελληνική πρεσβεία, στη γερμανική πρωτεύουσα.

The Greek Embassy in Berlin has been occupied in solidarity with squat evictions in Greece!#antireport pic.twitter.com/Sq0V1DzmHD