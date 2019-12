Ο πάπας Φραγκίσκος έκανε δεκτούς σήμερα στο Βατικανό 33 πρόσφυγες που έφτασαν στην Ιταλία από την Λέσβο με ανθρωπιστικό διάδρομο.

«Με το να μπλοκάρουμε τις βάρκες δεν λύνεται το πρόβλημα. Πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα οικονομικά συμφέροντα για να υπερασπιστούμε την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου, η ζωή του οποίου, για τον Κύριο, είναι πολύτιμη», τόνισε ο Φραγκίσκος. «Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τη ζωή των συνανθρώπων μας και ο Κύριος θα μας ζητήσει να δώσουμε λόγο γι΄αυτό», πρόσθεσε ο πάπας.

At meeting with refugees who arrived in Rome from Lesbos through humanitarian corridors, Pope Francis blesses a cross made from the debris of boats used by migrants to cross the Mediterranean and vested with a life jacket, which will be installed in the Apostlic Palace. pic.twitter.com/VBwVyywbJj

Ο ποντίφικας, κατά την ομιλία του, σήκωσε ένα σωσίβιο που ανήκε σε μετανάστη ο οποίος έχασε την ζωή του στην Μεσόγειο τον περασμένο Ιούλιο. «Θέλησα να δείξω αυτό το σωσίβιο, πάνω σε σταυρό, διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι επιβάλλεται να κρατάμε καλά ανοικτά τα μάτια μας και την καρδιά μας και να θυμούνται όλοι την υποχρέωση να σώζουν κάθε ανθρώπινη ζωή, μια ηθική υποχρέωση η οποία ενώνει πιστούς και μη», υπογράμμισε με έμφαση ο Φραγκίσκος.

Pope Francis to migrants and refugees who have arrived in Rome from Lesbos: "In Jesus Christ, the cross is a source of salvation, foolishness for those who are lost - says St. Paul - but for those who are saved, that is for us, it is the power of God."https://t.co/6QVVRESgbU pic.twitter.com/PhL5iErukM