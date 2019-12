Χιλιάδες θαλάσσια σκουλήκια Urechis caupo, γνωστά και ως "penis fish" («ψάρια-πέη»), γέμισαν πρόσφατα την αμμουδιά στην παραλία Ντρέικς της βόρειας Καλιφόρνιας.

Οι πρωτοφανείς εικόνες διαδόθηκαν όχι μόνο στα τοπικά μέσα αλλά και στον διεθνή τύπο με τον βιολόγο ο Ίβαν Παρ, που μίλησε στο περιοδικό Bay Nature, να αποδίδει το σπάνιο φαινόμενο σε πρόσφατη καταιγίδα που έπληξε τον κόλπο Μποντέγκα. Τα παχιά σκουλήκια, ζουν σε μεγάλους αριθμούς στον βυθό, αλλά λίγοι γνωρίζουν την ύπαρξή τους γιατί συνηθίζουν να ζουν μέσα στην λάσπη ή στην άμμο. Η πρόσφατη καταιγίδα προκάλεσε μεγάλα κύματα που απομάκρυναν τεράστιες ποσότητες άμμου ωθώντας και εκθέτοντας τα σκουλήκια στην παραλία.

This may just be the weirdest thing you've seen today!



Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. 🌊 But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT